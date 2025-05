A FIFA anunciou esta sexta-feira que o Mundial de futebol feminino de 2031 irá contar com um aumento de 16 seleções e serão representadas um total de 48 seleções.

A decisão foi tomada por unanimidade no Conselho da FIFA com o organismo que tutela o futebol mundial a referir que o aumento do número de seleções irá «acelerar o investimento no futebol feminino em todo o mundo».

«Não se trata apenas de ter mais 16 equipas a disputar o Campeonato do Mundo Feminino da FIFA, mas de dar os próximos passos em relação ao futebol feminino em geral, garantindo que mais federações membros da FIFA tenham a oportunidade de beneficiar do torneio para desenvolver as suas estruturas de futebol feminino de um ponto de vista holístico», afirmou o Presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Com esta mudança estrutural da competição, o Mundial de 2031 irá contar com 12 grupos na primeira fase e os jogos decorrerão por mais uma semana do que era costume.

In a historic decision for the game, the FIFA council has unanimously decided that from 2031 onwards, the FIFA Women’s World Cup will see 48 teams competing against one another for the very first time.