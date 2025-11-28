A Inglaterra, a Irlanda do Norte, a Escócia e o País de Gales anunciaram esta sexta-feira a candidatura conjunta para organizar o Campeonato do Mundo de futebol femino de 2035.

Foram propostos 22 estádios para receber o evento, distribuídos por 16 cidades-sede: 16 na Inglaterra, três no País de Gales, dois na Escócia e um na Irlanda do Norte. Alguns dos quais ainda não foram construídos e outros que deverão entretanto ser alvo de reformas.

«Fizemos isso de forma consciente para afirmar com confiança que, em 10 anos, esses estádios estarão entre os melhores do mundo e que, se forem construídos, obviamente queremos que sejam elegíveis para inclusão», explicou Mark Bullingham, CEO da Federação Inglesa de Futebol.

«Todos Juntos» é a mensagem por trás da candidatura apresentada. O Reino Unido procura promover um torneio «que una comunidades e acolha o mundo», um previsão de 4,5 milhões de bilhetes disponíveis e uma audiência televisiva mundial projetada para 3,5 bilhões.

Numa declaração conjunta, os CEOs das federações dos quatro países envolvidos na proposta referem que para além de ser um «privilégio» organizar o torneio, em colaboração com a FIFA, um Mundial Feminino no Reino Unido «tem o poder de impulsionar de forma decisiva o futebol feminino a nível global»

Até ao momento, esta é a única candidatura à organização do Mundial de 2035. Também a proposta apresentada pelos Estados Unidos, México, Jamaica e Costa Rica concorre sozinha para o torneio de 2031.

O dossiê de candidatura do Reino Unido será apresentado no site da FIFA na próxima sexta-feira, e a votação para selecionar as sedes dos Mundiais de 2031 e 2035 realiza-se a 30 de abril de 2026, no Congresso da FIFA, em Vancouver.