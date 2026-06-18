A seleção portuguesa feminina vai medir forças com a Irlanda do Norte na primeira ronda do play-off para o Mundial de 2027, a ser disputado no Brasil.

Portugal, cabeça de série da primeira fase, viaja até à nação do Reino Unido a 7 de outubro e joga a segunda mão em casa seis dias depois.

Caso as navegadoras sigam em frente na eliminatória, terão pela frente a Croácia ou a Islândia e disputam o primeiro jogo em solo nacional, a 26 de novembro, e o segundo a 5 de dezembro, fora de portas.

A Seleção Nacional chegou a esta fase após vencer o Grupo B3 da Liga das Nações e tenta marcar presença pela segunda vez para num Mundial, a primeira em 2023, na Austrália e na Nova Zelândia.