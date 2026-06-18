Futebol feminino
Há 43 min
Feminino: Portugal defronta Irlanda do Norte no play-off para o Mundial 2027
Caso vença a eliminatória, a equipa das quinas joga com Croácia ou Islândia
JR
Caso vença a eliminatória, a equipa das quinas joga com Croácia ou Islândia
JR
A seleção portuguesa feminina vai medir forças com a Irlanda do Norte na primeira ronda do play-off para o Mundial de 2027, a ser disputado no Brasil.
Portugal, cabeça de série da primeira fase, viaja até à nação do Reino Unido a 7 de outubro e joga a segunda mão em casa seis dias depois.
Caso as navegadoras sigam em frente na eliminatória, terão pela frente a Croácia ou a Islândia e disputam o primeiro jogo em solo nacional, a 26 de novembro, e o segundo a 5 de dezembro, fora de portas.
A Seleção Nacional chegou a esta fase após vencer o Grupo B3 da Liga das Nações e tenta marcar presença pela segunda vez para num Mundial, a primeira em 2023, na Austrália e na Nova Zelândia.
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