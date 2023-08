Caitlin Foord abriu caminho ao triunfo da Austrália sobre a Dinamarca e as anfitriãs estão nos quartos de final do Mundial. Apesar de não ser a estrela da equipa, a atacante do Arsenal é uma das principais figuras e esta segunda-feira comprovou-o.

Sam Kerr é a líder das «Matildas», mas como todo o Batman, também precisa do seu Robin. Ora, neste caso, Foord é a ajudante de Kerr no ataque australiano. Só que a capitã não tem podido dar o seu contributo e apenas alinhou durante 11 minutos diante das dinamarquesas, deixando o protagonismo para Foord.

Apaixonada pelo rugby, começou pelo futsal, mas desde cedo se evidenciou como craque no futebol de onze. Há 12 anos, foi eleita a melhor jovem jogadora do Mundial feminino, depois de, na fase de grupos, ter jogado a lateral e ter passado com sucesso na missão de travar a talentosa Marta, no jogo com o Brasil.

No Arsenal desde 2019/20, Foord tem criado uma ligação forte com os adeptos e, no ano passado, juntou-se aos Gay Gooners – que têm como missão combater a homofobia no futebol -, numa marcha LGBT+.

Fora de campo, outra curiosidade. Juntamente com as antigas colegas Lindsey Horan e Emily Sonnett, fez uma tatuagem no braço.

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.