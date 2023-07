O Canadá venceu a República da Irlanda esta quarta-feira, por 2-1, na segunda jornada do Grupo B do Mundial feminino.

No último jogo do dia, disputado em Perth, a seleção do Canadá até começou a perder, logo aos 4 minutos, quando Katie McCabe entrou para a história do seu país ao apontar o primeiro golo em Campeonatos do Mundo e logo de canto direto.

Contudo, a resposta canadiana surgiu em cima do intervalo (45+5m) com um autogolo de Connolly, que deu o empate. Já no segundo tempo, Adriana Leon (54m) fez o 2-1, ainda antes da entrada da ex-Benfica Cloé Lacasse (59m).

O Canadá lidera o Grupo B, com quatro pontos, mais um do que a Austrália e mais três do que a Nigéria, segundo e terceiro, que só entram em campo na quinta-feira.

Por seu turno, a República da Irlanda é última classificada, sem qualquer ponto somado.