A edição de 2031 do Mundial feminino de futebol será organizada por Estados Unidos, México, Jamaica e Costa Rica, enquanto o Reino Unido acolherá a edição de 2035, informou esta sexta-feira a FIFA, depois de ter terminado o prazo para novas candidaturas.

Em comunicado, a FIFA revelou as únicas propostas submetidas para as 11.ª e 12.ª edições do Mundial feminino, que em 2027 vai ser disputado no Brasil.

As candidaturas conjuntas confirmadas pela FIFA estão sujeitas ao cumprimento dos requisitos de anfitrião para serem oficializadas.

A FIFA irá agora realizar «um processo de avaliação rigoroso» antes de publicar as suas conclusões nos respetivos relatórios das candidaturas para cada processo, em abril de 2026.

Este processo de avaliação irá concentrar-se na visão do evento, infraestruturas, serviços, considerações comerciais, sustentabilidade e direitos humanos, de acordo com a FIFA.

O plano do Reino Unido inclui 22 estádios – 16 em Inglaterra, três no País de Gales, dois na Escócia e um na Irlanda do Norte – distribuídos por 16 cidades-sede, com as quarto federações a considerarem que este «seria o torneio mais acessível de todos os tempos».

O novo estádio apresentado pelo Manchester United, treinado pelo português Ruben Amorim, o Wrexham Racecourse Ground, que seria renovado, e o Powerhouse Stadium, ainda em construção em Birmingham, fazem parte do plano.

«O torneio promete ser uma celebração em todos os cantos do país – um evento que une comunidades e acolhe o mundo. Com 4,5 milhões de ingressos disponíveis e uma audiência televisiva global projetada em 3,5 biliões, o torneio cativará os fãs nos seus países de origem e em todo o mundo», pode ler-se na nota conjunta hoje divulgada.

A votação para eleger as sedes de 2031 e 2035 acontece a 30 de abril do próximo ano, no Congresso da FIFA, em Vancouver, no Canadá.