As jogadoras do Benfica, Nycole e Ana Vitória, fazem parte da convocatória final da selecionadora do Brasil, Pia Sundhage, para o Mundial 2023, que se vai realizar na Austrália e na Nova Zelândia entre os dias 20 de julho e 20 de agosto.



A avançada Nycole, de apenas 23 anos, é uma das estreantes em fases finais, juntamente com Ana Vitória, que tem também 23 anos. Por sua vez, Marta, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, é a mais experiente da lista.



De fora ficaram Ludmila, jogadora do Atlético de Madrid, e Lorena, guarda-redes do Grémio, por estarem lesionadas.

O Brasil integra a o Grupo F, juntamente com a França, Jamaica e Panamá.