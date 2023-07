Estados Unidos e Países Baixos empataram esta madrugada a um golo, na segunda jornada do Grupo E do Mundial feminino, onde também está inserida a seleção portuguesa.

No Estádio Regional de Wellington, numa reedição da final da última edição do Mundial, Jill Roord adiantou as neerlandesas, aos 17 minutos, mas a capitã Lindsey Horan apontou o tento do empate das bicampeãs em título, aos 62.

Desta forma, os EUA põe fim ao recorde de 13 vitórias consecutivas em fases finais de Campeonatos do Mundo, apesar de estarem agora invictos há 19 duelos.

As norte-americanas e as neerlandesas têm quatro pontos e prosseguem nas duas primeiras posições do grupo. Com superioridade na diferença de golos, os EUA lideram, com quatro pontos, os mesmos dos Países Baixos, segundos classificados.

Já Portugal e Vietname, que se defrontam esta manhã, continuam sem pontuar.