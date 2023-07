A seleção japonesa confirmou o favoritismo e venceu a Costa Rica por 2-0, esta quarta-feira, na segunda jornada do Grupo C do Mundial feminino, em Dunedin.

Com este resultado, as nipónicas colocaram-se em excelente posição para assegurar a passagem aos oitavos de final da competição.

Hikaru Naomoto (25m) e Aoba Fujino (27m) apontaram os golos do Japão. Fujino, com 19 anos e 180 dias, tornou-se mesmo na mais jovem a marcar pela seleção japonesa em Campeonatos do Mundo.

Com este triunfo, as nipónicas mantêm o primeiro lugar, com seis pontos. Para assegurar os oitavos, Japão precisa apenas que a Zâmbia não vença a Espanha esta quarta-feira, enquanto a Costa Rica torce pelo triunfo das africanas ante as espanholas.