A Nigéria venceu a anfitriã Austrália por 3-2, esta quinta-feira, em Brisbane, em jogo da segunda jornada do Grupo B.

Com este resultado, as africanas impediram as australianas de se apurarem para os oitavos de final.

Emily van Egmond adiantou as anfitriãs aos 45+1m, mas, ainda antes do intervalo Uchenna Kanu (45+6m) empatou a partida. Na segunda parte, Osinachi Ohale (65m) e Asisat Oshoala (72m) completaram a reviravolta no marcador.

REVIRAVOLTA 🔥

Em menos de 10 minutos, a Nigéria marca dois golos e garante provisoriamente o 1º lugar do grupo!

No 10.º minuto de descontos, Alanna Kennedy ainda reduziu, mas já não conseguiu evitar a derrota das australianas, que ainda não puderam contar com Sam Kerr.

No grupo B, três seleções ainda mantêm possibilidades de avançar à próxima fase. A Nigéria lidera com quatro pontos, seguida do Canadá, também quatro. Em terceiro, está a Austrália (três pontos), enquanto a Irlanda, sem pontuar, já está eliminada.