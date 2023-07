Primeiro golo num Mundial, primeiro golo e o apuramento para os oitavos de final (ainda que difícil) em aberto.

Portugal começou a manhã (Good morning, Vietnam) com um triunfo, por 2-0, sobre o Vietname, teoricamente o adversário menos poderoso do Grupo E, e parte para a última jornada, diante dos favoritos EUA, com possibilidades de avançar à fase seguinte.

O resultado até peca por escasso, dadas as várias ocasiões de golo flagrantes que a seleção portuguesa colecionou ao longo da partida, embora nem sempre com o melhor acerto (27 remates, nove deles enquadrados).

A tarefa que se segue, contudo, é hercúlea. Dado o empate entre EUA e Países Baixos, Portugal – que é terceiro classificado, com três pontos, menos um do que as duas seleções no topo do grupo - fica a precisar de vencer a bicampeã do Mundo, na próxima terça-feira, para chegar aos oitavos.

FILME DO JOGO

Face o favoritismo português, Francisco Neto operou sete mexidas no onze inicial, a equipa adotou o esquema com três centrais e mostrou boas dinâmicas no ataque. As principais responsáveis por isso foram Kika Nazareth e Telma Encarnação.

A médio do Benfica trouxe magia ao corredor central e apresentou momentos de enorme qualidade, fazendo uso da sua já reconhecida qualidade técnica. Por seu turno, a avançado do Marítimo acrescentou a agressividade no ataque que, por vezes, tem faltado às Navegadoras.

Telma Encarnação para a história

Sempre com olhos postos na baliza adversária, só poderia ser de Telma Encarnação o primeiro golo no jogo e em fases finais de Campeonatos do Mundo.

Depois de dois avisos, o 1-0 apareceu na sequência de um cruzamento de Lúcia Alves. A lateral lusa tirou o passe para a área, Telma ganhou a frente à linha defensiva vietnamita e, de primeira, fez o remate que entrou para a história.

Portugal continuou com uma forte presença no jogo, recuperou a bola rapidamente e deixou várias ameaças, o que já fazia antever o segundo golo.

Aos 21 minutos, Telma Encarnação baixou para dar o apoio e deixou Kika Nazareth na cara da guarda-redes vietnamita. A jogadora do Benfica finalizou com precisão e deixou Portugal ainda mais confortável no jogo.

O ritmo avassalador não se ficou pelos primeiros minutos e a seleção lusa ainda dispôs de outras ocasiões. Ao intervalo, as Navegadoras somavam 10 remates, todos dentro da área e cinco deles à baliza, enquanto as vietnamitas não tinham sequer rematado à baliza de Patrícia Morais.

Já na segunda parte, Portugal não teve a mesma superioridade, mas o Vietname nunca chegou a colocar em questão o triunfo luso ou, até, ameaçou reduzir.

Apesar de ter somado novas oportunidades de golo, a seleção nacional voltou a mostrar pontaria algo desafinada e deve a si mesma um resultado com outros contornos.

Na reta final, Francisco Neto deu tempo de jogo a algumas das futebolistas menos utilizadas e o ritmo caiu de forma natural.