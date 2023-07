No terceiro e último encontro do dia do Mundial feminino, Suíça e Noruega empataram sem golos, na segunda jornada do Grupo A.

As norueguesas tiveram mais ocasiões de golo, mas não conseguiram superiorizar-se às helvéticas, que seguem na liderança do grupo, com quatro pontos em dois jogos. Segue-se a Nova Zelândia, com três, os mesmos das Filipinas, terceiras classificadas. Em último, está a Noruega, com apenas um ponto.

Ainda está tudo em aberto quanto à passagem à próxima fase: na última jornada, a Suíça defronta as Filipinas e a Noruega mede forças com as coanfitriãs.