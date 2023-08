Em estreia na fase final de Mundiais femininos, a seleção de Marrocos conseguiu passar aos oitavos da competição, mas para isso teve de sofrer.

Após a vitória por 1-0 diante da Colômbia, as jogadoras africanas ficaram à espera do resultado do encontro entre Coreia do Sul e Alemanha, que se jogava à mesma hora, mas teve quase 20 minutos de tempo de compensação.

Com telemóveis na mão, as marroquinas concentraram-se no relvado e foram à euforia no momento do apito final que confirmou a eliminação da Alemanha e o feito histórico da seleção africana, que agora terá pela frente a França.

Lágrima, gritos, abraços e muitas rezas: foi assim que Marrocos festejou.

Ora veja: