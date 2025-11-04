Mundial 2027: seleção feminina conhece adversários para a qualificação
Equipa orientada por Francisco Neto defronta três seleções
Equipa orientada por Francisco Neto defronta três seleções
A Seleção Nacional feminina ficou a conhecer, esta terça-feira, os três adversários na qualificação europeia para o Mundial de 2027. São eles a Finlândia, Eslováquia e Letónia.
O sorteio, realizado nesta terça-feira na sede da UEFA, em Nyon, ditou que Portugal integrará o Grupo 2 da Liga B. O selecionador nacional, Francisco Neto, e a diretora da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Sofia Teles, estiveram presentes no sorteio.
A fase de grupos decorrerá entre março e junho de 2026 e dirá o apuramento para a fase final do Mundial. A UEFA dispõe de 11 vagas no Mundial feminino de 2027, mais uma possível através dos 'play-offs' intercontinentais da FIFA.
Portugal ocupa a 23.ª posição no ranking da FIFA. A Finlândia é 22.ª, Eslováquia 48.ª e Letónia 115.ª na lista. O Mundial 2027 será realizado no Brasil.