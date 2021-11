A lateral Ana Borges destacou que o foco da seleção feminina de futebol está no encontro diante de Israel, na quinta-feira, antes da partida frente à Alemanha na jornada dupla na qualificação para o Mundial2023.

«O primeiro jogo com Israel não nos vai servir de nada se não conquistarmos o objetivo dos três pontos. Se não conseguimos conquistar os três pontos, vai chegar a Alemanha e não nos vai servir de muito. Não pensamos já na Alemanha. O nosso foco é Israel e estamos a trabalhar para isso», afirmou a atleta do Sporting.

Apesar de ainda não somar qualquer ponto, Ana Borges sublinha que a equipa israelita «defende muito bem, com uma linha de cinco».

«Não nos podemos focar nos resultados que tiveram anteriormente, com a Alemanha perderam 7-0, mas também só por 1-0. Cada jogo é um jogo e elas vêm jogar contra Portugal como jogaram contra a Alemanha, dispostas a conquistar um ponto que seja», acrescentou.

A jogadora com com mais internacionalizações (133) do plantel destacou que «o coletivo é sempre o mais forte» e mostrou-se confiante numa surpresa ante a Alemanha, que permitiria a Portugal garantir a sua primeira presença em fases finais de Mundiais.

«Acreditar, acreditamos sempre, senão não estaríamos aqui a fazer nada. Mas pensamos jogo a jogo e no final contamos os pontos. A Alemanha é uma potência, temos noção disso, mas já demonstrámos em jogos anteriores que somos capazes de derrubar seleções acima de nós», referiu.

A turma lusa, que ocupa a segunda posição do Grupo H, prepara estes jogos no Algarve. A partida com Israel joga-se em Portimão e a receção à Alemanha, a 30 de novembro, acontece em Faro.