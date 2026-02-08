Duas jogadoras e o treinador do Nogueirense foram transportados para o Hospital de São João, no Porto, depois de apresentarem sinais de hipotermia, na sequência do jogo frente ao São Romão, disputado no último sábado, em São Mamede do Coronado, avançou o jornal Notícias da Trofa.

As atletas, com 26 e 22 anos, e o membro da equipa técnica, com 25 anos, começaram a sentir-se mal durante e após o encontro, que terminou com derrota do Nogueirense por 4-0, a contar para a fase de promoção da Série C da quarta divisão de futebol feminino.

Pelas 19h20 foi dado o primeiro sinal de alerta, após a assistência a uma jogadora, seguindo-se um segundo pedido de socorro cerca das 19h45, já para uma segunda jogadora. No estádio, os Bombeiro Voluntários da Trofa verificaram que o treinador também necessitava de assistência médica.

À hora do jogo, registavam-se baixas temperaturas, vento forte e chuva intensa, condições que, segundo as autoridades, estarão na origem das situações de hipotermia. Antes da chegada dos meios de socorro, as vítimas estavam já a ser assistidas por uma jogadora do clube da Maia, bombeira nos Voluntários de Valbom.

Entretanto, Jéssica Pinto, jogadora do Nogueirense, recorreu às redes sociais para criticar duramente a realização do encontro. Numa publicação no Instagram, classificou a situação como «surreal e desumana», denunciando que o jogo prosseguiu apesar das condições extremas, de relva impraticável falhas sucessivas de iluminação e do impacto físico e emocional nas atletas.

«A integridade de uma jogadora e da equipa técnica tem de vir primeiro», escreveu, considerando o sucedido «completamente vergonhoso».