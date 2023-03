O Benfica informou esta quinta-feira que a jogadora Pauleta lesionou-se com gravidade no jogo da Taça de Portugal diante do Famalicão.

De acordo com os encarnados, a médio foi diagnosticada uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, depois de realizar exames médicos. A jogadora espanhola fica agora entregue ao departamento médico das águias e vê assim terminada a época.

Pauleta, habitual titular, cumpre a quinta temporada no Benfica: marcou quatro golos e deu oito assistências em 33 jogos.