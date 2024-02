O selecionador Francisco Neto divulgou a lista de 30 jogadoras convocadas para os próximos dois jogos da seleção feminina, ambos de preparação, diante da República Checa e da Coreia do Sul.

A convocatória alargada traz seis novidades: Bárbara Santos (Marítimo), Inês Maia (Besiktas), Giovana Maia (Panathinaikos), Maria Alagoa (Florida State Seminoles), Nelly Rodrigues (Nantes) e Beatriz Fonseca (Sp. Braga).

Nota ainda para a ausência das lesionadas Kika Nazareth e Diana Silva.

Portugal defronta as checas a 21 de fevereiro, no Estádio António Coimbra da Mota. Seis dias depois, tem jogo marcado com as sul-coreanas, também no reduto do Estoril.

A lista de convocadas:

Guarda-redes: Bárbara Santos (CS Marítimo), Inês Pereira (Servette FC), Patrícia Morais (SC Braga), Sierra Cota-Yarde (Arkansas Razorbacks).

Defesas: Ágata Pimenta (FC Fleury 91), Ana Borges (Sporting CP), Ana Seiça (SL Benfica), Carole Costa (SL Benfica), Catarina Amado (SL Benfica), Diana Gomes (Sevilha FC), Giovana Maia (Panathinaikos), Inês Maia (Besiktas), Joana Marchão (Servette FC), Lúcia Alves (SL Benfica) e Nelly Rodrigues (Nantes)

Médios: Ana Rute (SC Braga), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Andreia Faria (SL Benfica), Beatriz Fonseca (SC Braga), Dolores Silva (SC Braga), Fátima Pinto (Sporting CP), Joana Martins (Sporting CP), Maria Alagoa (Florida State Seminoles), Tatiana Pinto (Brighton & Hove Albion FC).

Avançadas: Ana Capeta (Sporting CP), Ana Dias (sem clube), Carolina Mendes (SC Braga), Jéssica Silva (SL Benfica), Telma Encarnação (CS Marítimo) e Melissa Gomes (Reims).