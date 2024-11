A seleção portuguesa feminina vai arrancar a participação no Grupo A3 da Liga das Nações com a receção à campeã europeia Inglaterra, em fevereiro de 2025.

Portugal defronta as inglesas a 21 de fevereiro, deslocando-se depois à Bélgica, na segunda jornada, cinco dias depois. Nas terceira e quarta rondas, a seleção portuguesa vai ter um duplo compromisso com a campeã do mundo Espanha, o primeiro em casa (4 de abril), e o segundo fora (8).

Segue-se uma visita a Inglaterra, na quinta jornada, agendada para 30 de maio, enquanto o último jogo da fase de grupos é a receção à Bélgica, a 3 de junho.