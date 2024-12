Francisco Neto, selecionador nacional feminino, em declarações na flash interview ao Canal 11, após a vitória na Chéquia (2-1), que carimbou o acesso ao Euro 2025:

«[O que dizer da ligação entre as jogadoras e os adeptos?] Isto é ser Portugal, é vibrar e perceber que quem nos apoiou está muito orgulhoso das nossas jogadoras. É um orgulho e uma honra fazer parte deste trajeto. Sou um privilegiado por poder estar com elas. Disse-lhes, há dias, em tom de brincadeira, que entrei aqui com 32 anos e fizeram de mim treinador, assim como espero ter ajudado algumas a serem melhores.»

«[Como viveu os vários momentos do jogo?] [Senti] acima de tudo muita dificuldade técnica, em função do terreno. Tivemos dificuldades em adaptar-nos. Sabíamos que a pressão ia chegar mais cedo, demorámos mais a dominar a bola, com mais dois ou três toques do que o normal. Não costumámos falhar tantos passes, acredito que também pela ansiedade. Não foi um jogo com tantas oportunidades como no Dragão, mas tivemos oportunidades suficientes para vencer. Uma época incrível, foi um ano perfeito. Acabámos muito bem e estamos felizes. Elas merecem, agora é celebrar, recuperar, temos a Liga das Nações e depois preparar o Europeu.»

«[Bola à trave nos descontos] O que ia fazer no prolongamento para vencer o jogo? Era o meu pensamento, temos de ser frios nestes momentos, mas, felizmente, não entrou. E é justo. A tensão era alta, mas estamos muito focados no jogo e a pensar nas soluções.»

«[Mais um Europeu] Vem aí mais um Campeonato da Europa para os portugueses desfrutarem e esperamos ter muita gente na bancada a apoiar-nos. Mas, antes disso, há o trabalho nos clubes, uma Liga das Nações com jogos de extrema dificuldade, que irão preparar Portugal para o que aí vem. Será um Euro também bastante difícil.»