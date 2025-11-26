Portugal venceu a Hungria (1-0) na primeira jornada do Grupo A1 de qualificação para o Europeu 2026 sub-17 de futebol feminino. O golo da vitória surgiu já em tempo de compensação.

O golo do triunfo foi marcado por Matilde Sá, avançada do Clube de Albergaria (90+2m). Com este triunfo (1-0), Portugal estreia-se na primeira ronda de apuramento para o Euro 2026 com uma vitória, somando três pontos.

No mesmo grupo, a Espanha, que venceu a Bulgária por 6-1, é líder também com três pontos. O próximo jogo da equipa orientada por Beatriz Teixeira está marcado para o dia 29 de novembro, frente à Bulgária. O último encontro desta fase joga-se no dia 2 de dezembro, diante da Espanha.



