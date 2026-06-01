Carolina Santiago garantiu esta segunda-feira que a seleção feminina portuguesa está totalmente concentrada em fechar no primeiro lugar o Grupo 3 da Liga B de qualificação para o Mundial de 2027.

A avançada do Sporting destacou o ambiente vivido na concentração da equipa orientada por Francisco Neto e deixou claro o objetivo para as duas jornadas que faltam.

«O grupo está muito unido. Estamos todas com o mesmo foco e objetivo. Sabemos que os jogos nunca são fáceis e vamos sempre com essa mentalidade: dar o nosso melhor, atingir o objetivo e continuar em primeiro lugar», afirmou.

Portugal lidera o grupo com o pleno de 12 pontos e já assegurou a presença no play-off de qualificação, mas a liderança poderá ser decisiva no sorteio da próxima fase.

«Sabemos que já garantimos os play-offs, mas o primeiro lugar seria importante para termos maior conforto no sorteio», acrescentou a atacante de 19 anos.

A seleção nacional recebe a Letónia na sexta-feira, no Estádio António Coimbra da Mota, e fecha a fase de grupos diante da Finlândia, a 9 de junho. A equipa portuguesa pode garantir desde já a liderança caso vença a Letónia e a Finlândia não derrote a Eslováquia.

Carolina Santiago, que soma três golos em sete internacionalizações A, admitiu ainda a ambição de voltar a marcar por Portugal.

«Sendo avançada, quero fazer golos e ajudar a equipa, mas quero ir tranquila, fazer o meu melhor e, se acontecer, fico muito feliz», afirmou.

A jovem internacional destacou também a evolução que sente desde que entrou no grupo principal.

«Ganhei mais maturidade. Estar aqui faz-me muito bem e aprender com as jogadoras mais experientes ajuda-me a crescer», concluiu.

A preparação continua com o grupo já reforçado por Kika Nazareth, Andreia Jacinto, Dolores Silva, Nádia Gomes e Alice Marques, numa reta final em que Portugal quer manter o pleno e seguir lançado rumo ao Mundial de 2027.