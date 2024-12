A Seleção Nacional feminina vai estar no Campeonato da Europa de 2025!

Depois do empate (1-1) na noite histórica no Dragão, Portugal venceu por 2-1 na Chéquia e carimbou, pela terceira vez consecutiva, a presença no Euro Feminino, que vai decorrer na Suíça, em julho do próximo ano. Trata-se da quarta participação seguida numa grande competição, isto depois de as navegadoras também terem participado no Mundial 2023.

Portugal mostrou ser superior à Chéquia – a quem ganhou pela primeira vez em jogos oficiais – e contou com o bis de Diana Silva, uma das surpresas no onze, para confirmar mais um feito do futebol feminino luso.

FILME E FICHA DO JOGO

Francisco Neto fez apenas duas mexidas face ao jogo no Dragão, mas manteve o figurino. O selecionador nacional seguiu o pensamento do costume e rodou na baliza, com a entrada de Patrícia Morais para o lugar de Inês Pereira. Já na frente, sentou Jéssica Silva para dar a titularidade a Diana Silva.

A ponta de lança do Sporting viria a deixar a sua marca bem cedo no jogo. Depois de uma boa entrada de Portugal, que soube circular rapidamente a bola e assumiu-se desde logo como a equipa com melhores argumentos técnicos – no físico, a conversa é outra –, o 0-1 chegou ainda antes do primeiro quarto de hora.

Aos 13 minutos, após um cruzamento tenso de Joana Marchão, Diana Silva apareceu ao segundo poste, finalizou de cabeça e ainda contou com o desvio em Aneta Dedinová para abrir o marcador.

A resposta das checas demorou e Portugal continuou por cima, pelo menos até por volta da meia-hora. Depois de uma dupla ameaça das anfitriãs, Ana Capeta deu mão na área e, de penálti, veio o empate.

A igualdade foi como um soco no estômago para as comandadas de Francisco Neto, que foram desastradas até ao intervalo, sem conseguirem imprimir o ritmo da primeira parte e chegar à frente com critério.

A Seleção entrou na segunda parte a sentir as mesmas dificuldades, fruto de vários passes falhados, que impossibilitavam a ligação defesa/ataque.

As navegadoras só conseguiram voltar a assumir o controlo quando Andreia Norton foi lançada e Kika Nazareth «apareceu» no jogo, com a definição no passe que a caracteriza.

O 1-2, contudo, surgiu num lance de bola parada – por incrível que pareça, face à diferença física entre as seleções. A fórmula foi a mesma do primeiro golo luso: Joana Marchão bateu um livre lateral com precisão para a área, Diana Silva ganhou a frente à linha defensiva da Chéquia e, de primeira, bateu a guarda-redes checa.

O golo tranquilizou a formação portuguesa, que soube prolongar os momentos com bola e estancou os ataques checos para segurar a vantagem mínima. O único momento de calafrio aconteceu nos descontos, quando, depois de Jéssica Silva ter desperdiçado o 3-1, a Chéquia enviou a bola à trave, num remate de fora da área.