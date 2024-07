A Seleção Nacional feminina conheceu, esta sexta-feira, o adversário da primeira ronda dos play-off para o Euro 2025.

O sorteio realizou-se em Nyon, na Suíça, com Portugal a calhar com o Azerbaijão, numa ronda a duas mãos, a 23 e 29 de outubro. No primeiro jogo, Portugal vai vestir o papel de visitante.

Se as Navegadoras vencerem, encontram pela frente, no último play-off de acesso ao Europeu, a Bielorrússia ou a Chéquia.

Já apuradas estão a Dinamarca, Inglaterra, França, Alemanha, Islândia, Itália, Países Baixos, Espanha e Suíça (anfitriões). Agora, proveniente deste apuramento, juntam-se mais sete ao grupo.

De recordar que o Euro 2025 ocorre na Suíça, entre 2 a 27 de julho.