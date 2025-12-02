Francisco Neto, selecionador nacional, no rescaldo à derrota por 5-0 sofrida pela Seleção feminina de Portugal frente ao Brasil, num jogo de preparação disputado em Aveiro:

Análise ao jogo

«O Brasil foi muito melhor do que nós, não há dúvida, mas a forma como sofremos os golos entristece-me um bocado. Naturalmente que a responsabilidade é minha, não fujo disso. Podíamos e devíamos ter sido melhores. Não fizemos um bom jogo. Sabíamos que ia ser difícil ter bola, mas deveríamos ter tido mais. A nossa capacidade de ter bola sob pressão foi reduzida. Isso obrigou-nos a passar muito tempo a defender. Depois, principalmente na primeira parte, tivemos muita dificuldade em controlar as nossas referências. Isso fez com que o Brasil se sentisse muito confiante.»

Ilações positivas apesar da derrota

«Na segunda parte, controlámos melhor. É continuar a crescer. É contra este tipo de equipas que queremos jogar. Daqui a um ano, tenho a certeza absoluta de que vamos estar melhor do que estivemos hoje.»