Portugal já conhece os adversários na fase de grupos da Liga das Nações de futebol feminino, que arranca a 19 de fevereiro de 2025.

No Grupo A3, além das «navegadoras», também está a Espanha, atual campeã do mundo, a Inglaterra, campeã da Europa em título e a Bélgica. Ora, perante o nível dos adversários, Francisco Neto garantiu que o principal objetivo de Portugal é garantir a manutenção na principal divisão da Liga das Nações.

«Sabemos que estamos na Liga A e todas as equipas são muito competitivas. É verdade que na teoria tocou-nos um dos grupos mais equilibrados, mas se queremos estar entre as melhores, temos de jogar com elas», começou por referir.

«A Espanha é a campeã do Mundo, com um estilo de jogo muito bem definido e que toda a gente reconhece. Inglaterra é uma equipa que nas grandes fases finais e nos momentos decisivos fica melhor sob pressão, cresce e os resultados mostram isso. A Bélgica tem uma grande estabilidade, o mesmo treinador há 12 anos, tem estado a crescer e acumula muita experiência e maturidade a este nível», acrescentou.

As primeiras duas jornadas realizam-se entre 19 e 26 de fevereiro de 2025, sendo que em cada grupo apenas os dois primeiros asseguram diretamente a permanência na Liga A, com efeitos também para a fase de qualificação europeia para o Mundial de 2027.

Os terceiros classificados defrontam os segundos da Liga B, com o vencedor a garantir a presença na Liga A. O último classificado de cada grupo da Liga A é despromovido à Liga B.