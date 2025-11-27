O selecionador nacional Francisco Neto fez esta quinta-feira a antevisão do particular frente aos Países Baixos, marcado para sexta-feira, em Braga. O treinador da equipa feminina sublinhou a importância do recente triunfo sobre os Estados Unidos (2-1), considerando-o um momento-chave para relançar a confiança do grupo.

Vitória nos EUA como ponto de viragem

«O triunfo nos Estados Unidos foi muito importante. Pela sequência em que Portugal vinha, foi um ‘boost’ de energia extremamente positivo. [...] Se falarmos no ano de 2025, temos a vitória frente à Bélgica [1-0], o empate com a Inglaterra [1-1], campeã da Europa. Depois, um empate em casa com a campeã africana [Nigéria, 0-0], um empate com a Itália no campeonato da Europa, a vitória agora com as campeãs olímpicas».

Consistência é o desafio

«Não nos escondemos atrás das coisas, temos que querer ser melhores e trabalhamos para isso, mas como é lógico ir a casa das campeãs olímpicas onde pouca gente, desde sempre, lá ganhou, e a forma como ganhámos, e como competimos no segundo jogo [derrota por 3-1 com os Estados Unidos], para mim isso é o mais importante nestes momentos em que estamos a preparar a equipa. A forma dominadora como jogámos diz-nos que este é o caminho, mas temos que o conseguir fazer mais vezes, ser mais consistentes. Sabemos internamente porque não o somos, mas o crescimento de uma equipa e de um projeto é feito destes altos e baixos».

Desafio neerlandês e análise ao adversário

«Queremos criar problemas às neerlandesas e superar os problemas que elas nos vão colocar».

Preparação para um ciclo duro

«O caminho mais fácil seria não competir com estas equipas, mas temos a perfeita noção de que se não jogarmos contra elas, nunca vamos estar no patamar delas. Para chegarmos a esse nível, temos que jogar com as melhores seleções para estarmos mais preparados mais à frente».

Novas caras e energia fresca

«Quando vens de uma série de datas FIFA em que temos muito tempo com as jogadoras a nossa ideia de jogo está mais assimilada e podemos olhar mais para o adversário. Quando estamos juntos com menos frequência, temos que olhar mais para nós. É neste registo que temos vindo a fazer crescer a nossa seleção. [...] Estão a dar os primeiros passos no futebol sénior, mas têm demonstrado que estão aptas para estar neste contexto, mas como com todas as jogadoras, isto demora tempo porque o nível é muito alto».