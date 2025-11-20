Futebol feminino: Francisco Neto promove duas estreias na convocatória
Selecionador nacional chamou Inês Meninas e Raquel Ferreira para os particulares com os Países Baixos e Brasil
Selecionador nacional chamou Inês Meninas e Raquel Ferreira para os particulares com os Países Baixos e Brasil
Francisco Neto, treinador da seleção feminina de futebol, anunciou esta quinta-feira as convocadas para os jogos particulares com os Países Baixos e o Brasil, promovendo a estreia de Inês Meninas (Valadares Gaia) e Raquel Ferreira (Torreense).
A defesa e a média integram pela primeira vez na carreira a lista de convocadas da seleção principal, que também conta com o regresso de Ana Capeta e Telma Encarnação.
Portugal tem jogo marcado com os Países Baixos no dia 28 de novembro, pelas 19h45. Posteriormente, no dia 2 de dezembro, as Navegadoras recebem o Brasil (19h45).
Confira a lista das 25 convocadas:
Guarda-redes: Inês Pereira (Deportivo, Esp), Patrícia Morais (Sp. Braga) e Sierra Cota-Yarde (AFC Toronto, Can)
Defesas: Bárbara Lopes (Torreense), Beatriz Fonseca (Sporting), Carole Costa (Benfica), Carolina Correia (Torreense), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Benfica), Érica Cancelinha (Sporting), Inês Meninas (Valadares Gaia) e Lúcia Alves (Benfica)
Médios: Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Andreia Faria (Al Nassr, Sau), Dolores Silva (Levante, Esp), Fátima Pinto (Strasbourg, Fra), Kika Nazareth (Barcelona, Esp), Maria Alagoa (Sp. Braga), Raquel Ferreira (Torreense) e Tatiana Pinto (Juventus, Ita)
Avançadas: Ana Capeta (Sporting), Carolina Santiago (Sporting), Jéssica Silva (Al-Hilal, Sau), Maísa Correia (Sporting) e Telma Encarnação (Sporting).