Se Portugal ultrapassar o play-off intercontinental a 22 de fevereiro de 2023, frente a Camarões ou Tailândia, já sabe que irá integrar o Grupo E do Campeonato do Mundo de futebol feminino, na sequência do sorteio realizado neste sábado.

A seleção nacional, em caso de apuramento, terá como adversários Estados Unidos, Vietname e Países Baixos.

O Mundial 2023 realiza-se na Nova Zelândia e na Austrália, de 20 de julho a 20 de agosto.

Os grupos para o Campeonato do Mundo:

Grupo A: Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suiça

Grupo B: Austrália, Rep. Irlanda, Nigéria e Canadá

Grupo C: Espanha, Costa Rica, Zâmbia e Japão

Grupo D: Inglaterra, vencedor do play-off B (Senegal/Haiti/Chile), Dinamarca e China

Grupo E: Estados Unidos, Vietname, vencedor do play-off A (Camarões/Tailândia/Portugal) e Países Baixos

Grupo F: França, Jamaica, Brasil e vencedor do play-off C (Taipei/Paraguai/Papua Nova Guiné/Panamá)

Grupo G: Suécia, África do Sul, Itália e Argentina

Grupo H: Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul