A Seleção Nacional feminina tem já definidos os próximos dois jogos de preparação: as Navegadoras vão defrontar os Países Baixos, a 28 de novembro, e o Brasil, a 2 de dezembro. O primeiro encontro terá lugar em Braga, enquanto o duelo com a seleção canarinha será disputado no Estádio Municipal de Aveiro.

Depois do duplo confronto deste mês com os Estados Unidos, a equipa orientada por Francisco Neto continua a preparar-se. Os Países Baixos ocupam atualmente o 11.º lugar do ranking FIFA e o Brasil está no sétimo posto, prometendo dois embates de elevado grau de exigência.

Será a primeira vez que a seleção feminina atua em Braga. Pedro Sousa, presidente da Associação de Futebol de Braga, destacou a importância do momento para a região.

«É com enorme orgulho e entusiasmo que recebemos a Seleção Nacional Feminina, uma vez mais, no distrito de Braga, para a estreia das Navegadoras no Estádio do SC Braga. Este será um momento de inspiração para todas as jovens que sonham vestir a camisola da Seleção. Braga é uma terra de paixão pelo futebol, de talento e de ambição, e estou certo de que os bracarenses vão responder em força, enchendo as bancadas e fazendo sentir o apoio caloroso da nossa região».

O duelo com o Brasil também ficará marcado por uma estreia: será a primeira vez que a Seleção Feminina joga em Aveiro. José Neves Coelho, presidente da Associação de Futebol de Aveiro, sublinhou a importância de receber um adversário desta dimensão.

«É com enorme orgulho que a Associação de Futebol de Aveiro acolhe este encontro histórico entre a Seleção Nacional Feminina e a Seleção Brasileira. Trata-se de um reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos clubes, atletas, treinadores e dirigentes que, diariamente, contribuem para o crescimento da modalidade. Estamos certos de que os aveirenses vão corresponder com entusiasmo, tornando esta partida uma verdadeira celebração do futebol e do desporto».