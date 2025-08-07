Futebol Feminino: Portugal desce uma posição no ranking FIFA
«Navegadoras» ocupam a 23.ª posição e as espanholas ultrapassam as norte-americanas
Portugal desceu uma posição no ranking da FIFA referente a seleções de futebol feminino. A seleção lusa ocupa agora a 23.ª posição, na mais recente atualização, divulgada esta quinta-feira.
Depois das «Navegadoras» não terem avançado para os quartos de final do último europeu, em julho, foram ultrapassadas pela Finlândia.
No topo da tabela surge a seleção espanhola, embalada pela chegada à final do último europeu e da qualificação para as meias-finais da Liga das Nações, que ultrapassam as norte-americanas.
Desde 12 de junho, data da última atualização, o Bangladesh foi a equipa que mais acumulou pontos para o ranking (80.51) o que permitiu ser a seleção que subiu mais lugares na lista (24). Em sentido oposto, Fiji foi a seleção que perdeu mais pontos (69.96), e a Mongólia foi a que desceu mais lugares (22).
A próxima atualização do ranking de seleção femininas está agendada para dia 11 de dezembro.
Confira aqui o top-10 do ranking feminino da FIFA:
1.º Espanha (+1), 2066.79 pontos
2.º Estados Unidos da América (-1), 2065.06
3.º Suécia (+3), 2025.26
4.º Inglaterra (+1), 2022.64
5.º Alemanha (-2), 2011.56
6.º França (+4), 1988.68
7.º Brasil (-3), 1976.3
8.º Japão (-1), 1971.05
9.º Canadá (-1), 1967.83
10.º Coreia do Norte (-1), 1944.22