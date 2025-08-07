Portugal desceu uma posição no ranking da FIFA referente a seleções de futebol feminino. A seleção lusa ocupa agora a 23.ª posição, na mais recente atualização, divulgada esta quinta-feira.

Depois das «Navegadoras» não terem avançado para os quartos de final do último europeu, em julho, foram ultrapassadas pela Finlândia.

No topo da tabela surge a seleção espanhola, embalada pela chegada à final do último europeu e da qualificação para as meias-finais da Liga das Nações, que ultrapassam as norte-americanas.

Desde 12 de junho, data da última atualização, o Bangladesh foi a equipa que mais acumulou pontos para o ranking (80.51) o que permitiu ser a seleção que subiu mais lugares na lista (24). Em sentido oposto, Fiji foi a seleção que perdeu mais pontos (69.96), e a Mongólia foi a que desceu mais lugares (22).

A próxima atualização do ranking de seleção femininas está agendada para dia 11 de dezembro.

Confira aqui o top-10 do ranking feminino da FIFA:

1.º Espanha (+1), 2066.79 pontos

2.º Estados Unidos da América (-1), 2065.06

3.º Suécia (+3), 2025.26

4.º Inglaterra (+1), 2022.64

5.º Alemanha (-2), 2011.56

6.º França (+4), 1988.68

7.º Brasil (-3), 1976.3

8.º Japão (-1), 1971.05

9.º Canadá (-1), 1967.83

10.º Coreia do Norte (-1), 1944.22