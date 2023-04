A seleção portuguesa feminina de sub-19 falhou o apuramento para o Europeu de 2023, ao perder esta terça-feira diante da França, por 2-1, na última jornada do Grupo A3 da Ronda de Elite, em Amarante.

As duas equipas chegaram ao derradeiro jogo com os mesmos pontos, mas o empate bastava à formação das Quinas, que tinha mais um golo marcado. As francesas inauguraram o marcador aos 20 minutos, por Haugou, enquanto Lara Costa fez o 1-1 aos 38. Na segunda parte, Samoura (79m) consumou o triunfo francês.

Portugal termina no segundo lugar do grupo A3, com seis pontos, a três da França, que se apurou para a fase final do torneio que se vai realizar na Bélgica, de 18 a 30 de julho.