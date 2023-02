A Seleção Nacional feminina vai defrontar o Japão e o País de Gales em abril, nos primeiros jogos de preparação para o Mundial 2023.

De acordo com o que anunciou a Federação Portuguesa de Futebol, os dois encontros terão lugar em Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques: o duelo com a equipa nipónico é a 7 de abril, a partida com Gales é a 11.

Portugal, refira-se, conseguiu um apuramento histórico para o Mundial, que se realiza de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.

A Seleção integra o grupo E da prova, juntamente com Países Baixos, Vietname e Estados Unidos.