A seleção portuguesa de futebol feminino perdeu este sábado com a Alemanha, em jogo da sétima ronda do grupo H da fase de apuramento para o Mundial de 2023.

Em Bielefeld, a turma das «Quinas» aguentou o nulo no marcador até aos 40 minutos, quando Lena Oberdorf abriu a contagem, com um cabeceamento após um pontapé de canto. Por esta altura, Portugal já jogava sem a capitã Dolores Silva, que teve de deixar o terreno de jogo por lesão.

Na segunda parte, Klara Buhl (55m) também faturou, após um cruzamento de Felicitas Rauche, e confirmou o resultado final.

A Alemanha, que venceu em todas as sete jornadas, mantém-se na liderança isolada do grupo, com 21 pontos. Portugal segue no terceiro posto, com 13 pontos, a apenas dois da Sérvia, segunda. Segue-se a Turquia com 10 pontos e Israel e Bulgária, que ainda não pontuaram.

De referir que os vencedores dos nove grupos de qualificação apuram-se diretamente para o Mundial, enquanto os segundos classificados seguem para os play-offs.

Portugal joga na próxima terça-feira, em Barcelos, perante a Bulgária, a partir das 19h00.