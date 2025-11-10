Candidato a receber o Europeu feminino de 2029, Portugal sabe a decisão final no próximo dia 3 de dezembro, anunciou a UEFA nesta segunda-feira.

«O Comitê Executivo da UEFA selecionará a associação anfitriã do Campeonato Europeu Feminino da UEFA de 2029 na quarta-feira, 3 de dezembro. As apresentações finais das candidaturas e a cerimónia de anúncio vão acontecer na sede da UEFA, a Casa do Futebol Europeu, em Nyon, Suíça», pode ler-se na nota oficial do organismo.

Tal como Portugal, a Alemanha, Polónia e Dinamarca/Suécia (proposta conjunta) concorrem ao cargo de organizadores.