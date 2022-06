O selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, considerou que o conjunto das 'quinas' ainda está num processo de crescimento, enquanto prepara a participação no Campeonato da Europa.

«Tudo aquilo que temos vindo a falar e trabalhar ainda está num período que nos permite crescer. Quando chegar a competição é que iremos ter a real noção dos efeitos do que temos vindo a fazer», afirmou, aos jornalistas, na véspera de mais um jogo de preparação para o Euro2022, novamente com a Grécia, depois da vitória por 4-0, na quarta-feira.

O timoneiro da equipa portuguesa quer ver ainda mais das atletas e limar alguns aspetos menos positivos que foram detetados no jogo anterior.

«O grande objetivo é preparar as jogadoras e dotá-las de capacidade, depois de algum tempo de paragem no final da época. Depois, também tiveram algum período de férias e é bom recomeçar. Ao nível competitivo, senti que era necessário elevar um pouco o nível», vincou.

Já Carolina Mendes, mostrou confiança antes do segundo duelo diante das helénicas e considerou que este jogo será «mais uma oportunidade para consolidar» o que tem sido feito nos treinos.

A jogadora do Sporting de Braga manifestou ainda a vontade de ser titular diante da Grécia, «como todas as outras jogadoras», mas sublinhou que a gestão cabe ao selecionador: «Venho de uma lesão e de uma paragem muito grande e, portanto é natural eu querer ter os meus minutos.»

No que toca à fase final do Euro2022, a avançada do Sporting de Braga frisou que as jogadoras vão ter «máxima dedicação, suar a camisola», com a ambição de «fazer igual ou melhor» do que no último Europeu.

«Temos de encarar os jogos com a máxima seriedade, queremos ganhar porque queremos passar a fase de grupos e há que continuar este trabalho, para lá chegarmos preparadas», finalizou.

Portugal treinou esta sexta-feira na Cidade do Futebol e Francisco Neto pôde contar com as 23 convocadas a trabalhar sem limitações antes do duelo com as helénicas, o sábado, no Estádio António Coimbra da Mota.

O Europeu realiza-se de 6 a 31 de julho, em Inglaterra, onde Portugal, chamado a substituir a excluída Rússia, integra o Grupo C, juntamente com Suíça, Países Baixos e Suécia.