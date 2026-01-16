Portugal vai iniciar a campanha de qualificação para o Campeonato do Mundo feminino de 2027 com dois jogos em solo nacional, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol. A seleção das quinas arranca o percurso no Grupo 3 da Liga B frente à Finlândia, a 3 de março, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Quatro dias depois, a equipa orientada por Francisco Neto volta a atuar em casa, desta feita no Estádio Municipal de Barcelos, onde recebe a Eslováquia, a 7 de março. A fase de grupos do apuramento prolonga-se até 9 de junho.

Integrada na Liga B da Liga das Nações feminina, que reúne as seleções posicionadas entre o 17.º e o 32.º lugares do ranking da UEFA, Portugal procura garantir um lugar no play-off de acesso ao Mundial, a disputar no Brasil. As três primeiras classificadas de cada grupo seguem para essa fase decisiva, sendo que a vencedora assegura ainda a promoção direta à Liga A.

A Liga A garante apuramento direto para o Mundial às quatro vencedoras de grupo, enquanto a Liga B terá direito a mais sete vagas através de um complexo sistema de play-offs, que inclui também seleções das Ligas A e C. A última vaga europeia será decidida numa eliminatória intercontinental.