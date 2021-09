O selecionador da equipa feminina de Portugal, Francisco Neto, convocou 23 jogadoras para os dois primeiros jogos de qualificação para o Mundial 2023, sendo a principal novidade o regresso da avançada Suzane Pires.

O Sporting de Braga e o Sporting, com seis jogadoras cada, estão mais representados numa convocatória que tem ainda cinco jogadoras do Benfica e uma cada de Famalicão, Marítimo, Ferroviária, Kansas City, Levante e Servette.

A lista de convocadas:

Benfica: Sílvia Rebelo, Carole Costa, Andreia Faria, Kika Nazareth e Catarina Amado

Famalicão: Rute Costa

Ferroviária: Suzane Pires

Kansas City: Jéssica Silva

Levante: Tatiana Pinto

Marítimo: Telma Encarnação

Servette: Inês Pereira

Sp. Braga: Diana Gomes, Dolores Silva, Andreia Norton, Patrícia Morais, Carolina Mendes e Ana Rute

Sporting: Ana Borges, Diana Silva, Fátima Pinto, Joana Marchão, Andreia Jacinto e Alícia Correia.

Portugal defronta a Turquia a 16 de setembro (5.ª feira) e joga em Israel dia 19, um domingo. A equipa lusa tem ainda, como adversários no grupo H, a Sérvia, a Bulgária e a Alemanha.

Pela primeira vez sorteada no pote 2, a seleção feminina de Portugal procura a primeira presença num Mundial feminino.

Na zona europeia, apuram-se diretamente os nove vencedores de grupo, naquele que vai ser o primeiro Mundial com 32 nações.

Já os segundos classificados de cada um dos nove grupos vão disputar um play-off, a jogar em outubro de 2022. Nesse play-off, os seis piores segundos passam por uma primeira ronda de play-off e os outros três entram só na segunda ronda do play-off: a estes três juntam-se os três vencedores da primeira ronda, disputada a um só jogo. Finalmente, entre as seis nações na segunda ronda, vai haver três duelos também a um só jogo, sendo que os dois vencedores desta fase do play-off com melhor ranking (baseado nos resultados da qualificação e na segunda ronda do play-off) apuram-se para o Mundial. O outro vencedor do play-off disputa uma outra eliminatória inter-confederações para tentar chegar ao Mundial. Esta derradeira fase joga-se na Austrália e Nova Zelândia, entre 17 e 23 de fevereiro de 2023.

O Mundial 2023 é em solo australiano e neozelandês, de 20 de julho a 20 de agosto.