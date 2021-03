As restrições impostas pela pandemia de covid-19, nomeadamente ao nível das viagens, provocaram mudanças significativas na convocatória da seleção portuguesa para o playoff com a Rússia, de apuramento para o Europeu de futebol feminino.

Vanessa Marques (Ferencvaros), Diana Silva (Aston Villa) e Jéssica Silva (Lyon) ficam de fora, com Francisco Neto a chamar apenas duas jogadoras para colmatar estas baixas: Ana Dias (Zenit) e Ana Rute (Condeixa).

«A inclusão de Ana Dias e Ana Rute na convocatória lusa prende-se com a indisponibilidade de Vanessa Marques, Diana Silva e Jéssica Silva. As três internacionais portuguesas vão falhar o arranque do estágio devido a restrições nos voos entre Portugal e os países em que jogam», esclareceu a Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal recebe a Rússia a 9 de abril, no Restelo, e quatro dias depois joga em Moscovo.

Lista de 24 convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Famalicão), Inês Pereira (Sporting) e Patrícia Morais (Sporting).

- Defesas: Diana Gomes (Sporting de Braga), Sílvia Rebelo (Benfica), Carole Costa (Benfica), Ana Borges (Sporting), Joana Marchão (Sporting), Alicia Correia (Sporting), Mariana Azevedo (Famalicão) e Dolores Silva (Sporting de Braga).

- Médias: Ana Rute (Clube Condeixa), Cláudia Neto (Fiorentina/Ita), Andreia Faria (Benfica), Tatiana Pinto (Sporting), Fátima Pinto (Sporting) e Andreia Jacinto (Sporting).

- Avançadas: Ana Dias (Zenit), Telma Encarnação (Marítimo), Andreia Norton (Sporting de Braga), Kika Nazareth (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Carolina Mendes (Sporting) e Ana Capeta (Sporting).