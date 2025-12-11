A Seleção Nacional feminina subiu uma posição na mais recente atualização do ranking da FIFA, divulgada esta quinta-feira, passando a ocupar o 22.º lugar. A evolução portuguesa foi impulsionada pela vitória histórica sobre os Estados Unidos (2-1), em outubro.

De recordar que, em 2023, Portugal alcançou a melhor classificação no ranking, com o 19.º lugar.

A campeã mundial Espanha mantém-se no topo da hierarquia, seguida pelos Estados Unidos, atuais campeões olímpicos, e da Alemanha.

Confira o top-25 do ranking FIFA.

1. Espanha

2. Estados Unidos

3. Alemanha

4. Inglaterra

5. Suécia

6. Brasil

7. França

8. Japão

9. Coreia do Norte

10. Canadá

11.Países Baixos

12. Noruega

13. Itália

14. Dinamarca

15. Austrália

16. Islândia

17. China

18. Bélgica

19. Áustria

20. Colômbia

21. Coreia do Sul

22. Portugal

23. Finlândia

24. Polónia

25. Suíça

