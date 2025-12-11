Seleção feminina sobe ao 22.º lugar do ranking FIFA
Espanha, campeã do Mundo e da mais recente Liga das Nações, continua a liderar a classificação
A Seleção Nacional feminina subiu uma posição na mais recente atualização do ranking da FIFA, divulgada esta quinta-feira, passando a ocupar o 22.º lugar. A evolução portuguesa foi impulsionada pela vitória histórica sobre os Estados Unidos (2-1), em outubro.
De recordar que, em 2023, Portugal alcançou a melhor classificação no ranking, com o 19.º lugar.
A campeã mundial Espanha mantém-se no topo da hierarquia, seguida pelos Estados Unidos, atuais campeões olímpicos, e da Alemanha.
Confira o top-25 do ranking FIFA.
1. Espanha
2. Estados Unidos
3. Alemanha
4. Inglaterra
5. Suécia
6. Brasil
7. França
8. Japão
9. Coreia do Norte
10. Canadá
11.Países Baixos
12. Noruega
13. Itália
14. Dinamarca
15. Austrália
16. Islândia
17. China
18. Bélgica
19. Áustria
20. Colômbia
21. Coreia do Sul
22. Portugal
23. Finlândia
24. Polónia
25. Suíça