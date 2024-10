O Soccerdonna, portal do Transfermarkt especializado em futebol feminino, analisou o plantel que compõe a Seleção Nacional de futebol feminino e avaliou-o num total de 580 mil euros.

Este valor de marcado conjunto envolve 10 das 25 convocadas de Francisco Neto para o duplo compromisso frente ao Azerbaijão, sendo que apenas duas atletas valem mais do que 100 mil euros. Kika Nazareth (Barcelona) e Andreia Jacinto (Real Sociedad) são por isso a exceção à regra, ainda que a jogadora dos catalães tenha sido transferida para o clube a troco de 500 mil euros, proveniente do Benfica.

Em comparação, o plantel masculino que recentemente esteve às ordens de Roberto Martínez tem um valor de mercado de 972 milhões de euros. Ricardo Velho, guarda-redes do Farense, apresenta o montante mais baixo, com cinco milhões de euros.

Portugal visita o Azerbaijão, esta sexta-feira, às 13h (horas de Lisboa) e tem novo confronto com a formação azeri a 29 de outubro, no recinto do Vizela. Caso ultrapasse este adversário, a Seleção Nacional defronta Bielorrússia ou Chéquia, no derradeiro play-off de acesso ao Euro 2025.

Confira aqui os valores de mercado das atletas:

Kika Nazareth (Barcelona) - 125 mil euros

Andreia Jacinto (Real Sociedad) - 100 mil euros

Tatiana Pinto (Atlético Madrid) - 80 mil euros

Andreia Faria (Benfica) - 60 mil euros

Jéssica Silva (Gotham FC) - 60 mil euros

Andreia Norton (Benfica) - 50 mil euros

Catarina Amado (Benfica) - 45 mil euros

Ana Seiça (Tigres) - 40 mil euros

Diana Gomes (Sevilha) - 35 mil euros

Carole Costa (Benfica) - 30 mil euros

Rute Costa (Benfica) - 15 mil euros