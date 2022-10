* Por Rafael Ferreira

As denúncias de assédio sexual no futebol feminino têm sido um assunto muito discutido nestes últimos dias.

Esta segunda-feira, Sílvia Rebelo, uma das capitãs da seleção portuguesa, falou aos jornalistas e encorajou todas as vítimas a denunciarem situação do género.

«Estamos solidárias e encorajamos todas as pessoas que sofrem. Acho que não é apenas no futebol mas sim na sociedade, infelizmente aconteceu agora no futebol mas quero dar força para não se calarem», afirmou a jogadora de 33 anos.

Concentrada na Seleção Nacional, que esta quinta-feira tem um importante embate com a Bélgica, a defesa benfiquista sabe da importância da vitória para estar presente no próximo Campeonato do Mundo.

«Sabemos que é uma Bélgica competente mas dependemos apenas de nós, e queremos estar presentes no Mundial. Quando jogamos por Portugal a responsabilidade tem que ser máxima e temos de ser competentes para estarmos na competição», referiu.

A seleção portuguesa defronta esta quinta-feira a Bélgica, às 18h00, no Estádio do Vizela, a contar para o apuramento do Campeonato do Mundo de 2023.