Portugal disse adeus ao Campeonato da Europa de sub-19 em futebol feminino, após ter perdido contra a França, nas meias-finais, por 4-3.

O encontro só foi decidido no prolongamento, depois do 2-2 no tempo regulamentar. Marta Gago (30 minutos), Lara Martins (74 minutos) e Diana Costa (105+2 minutos)marcaram para Portugal, só que do outro lado, uma inspirada Maeline Mendy conseguiu «bisar» e juntamente com os golos de Ornella Grazinai e Maelinda Mendy, confirmar a vitória gaulesa.

Esta vitória faz com que a França siga para o encontro decisivo, diante da Espanha, e Portugal não consiga superar a melhor participação na prova, que aconteceu em 2012, quando também se ficou pelas «meias».