Portugal recebeu e empatou esta segunda-feira a zero frente à seleção da Nigéria no Estádio José Gomes, naquele que foi o último teste antes da partida rumo ao Campeonato da Europa, na Suíça.

As «Navegadoras» entraram melhor na partida e por volta dos 25 minutos chegaram os primeiros lances de perigo. Primeiro por intermédio de Diana Silva que que obrigou Nnadozie, a guardiã nigeriana, a uma boa defesa depois de um remate forte do lado direito. A mesma Diana Silva juntamente com Jéssica Silva ficaram a centímetros do golo depois do cruzamento de trivela de Catarina Amado.

No segundo tempo, Portugal continuou por cima e Jéssica Silva voltou a ter uma oportunidade de ouro para faturar. Isolada, tentou passar por Nnadozie, mas a guarda-redes levou novamente a melhor. A Seleção não marcou e arriscou-se a sofrer quando faltavam cerca de 10 minutos para terminar o encontro. Inês Pereira saiu mal dos postes e ofereceu a bola Francisca Ordega que, com um chapéu perfeito, acertou em cheio na trave da baliza portuguesa.

Mesmo em cima do apito final, Stephanie Ribeiro teve no pé direito a oportunidade derradeira para dar o triunfo às «Navegadoras», mas a avançada do Pumas do México não correspondeu da melhor forma ao cruzamento de Fátima Pinto e rematou ao lado da baliza.

Portugal empata assim a zero, no último jogo antes do Europeu de futebol feminino em terras helvéticas. A Seleção feminina está inserida no grupo B juntamente com a Itália, a Bélgica e a Espanha, com quem jogaram na estreia no dia 3 de julho.