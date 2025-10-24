A seleção portuguesa de futebol feminino venceu, na madrugada desta sexta-feira, o primeiro de dois jogos particulares frente aos EUA, por 2-1.

Em Chester, cidade na Pensilvânia, foram as norte-americanas a abrir o marcador, logo no primeiro minuto de jogo (33 segundos). A defesa de Portugal viu-se a dormir e Rose Lavelle aproveitou o notável passe de Macario.

Portugal foi atrás do resultado e empatou aos 41 minutos de jogo: Kika Nazareth, de canto, cruzou para a área e Diana Gomes encostou de cabeça. Aos 72 minutos, outra vez de canto, Fátima Pinto operou a reviravolta e fez o 2-1.

De referir que os Estados Unidos ocupam atualmente o segundo lugar do ranking da FIFA de futebol feminino. Portugal está em 23.º. A última vitória da Seleção feminina foi a 26 de fevereiro, frente à Bélgica na Liga das Nações. Desde então, a equipa de Francisco Neto somou seis derrotas e dois empates.

Este domingo, pelas 20h, as Navegadoras voltam a jogar contra os EUA, num jogo particular em East Hartford, Connecticut.

VEJA OS GOLOS: