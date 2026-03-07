VÍDEO: Portugal goleia Eslováquia na qualificação para o Mundial feminino
Bis de Ana Capeta marou um jogo histórico para Carole Costa
Bis de Ana Capeta marou um jogo histórico para Carole Costa
Portugal venceu na segunda jornada da qualificação para o Mundial feminino de 2027. Na receção à Eslováquia, em Barcelos, as «Navegadores» golearam (4-0) em jogo histórico para Carole Costa.
Ana Capeta, avançada da Juventus, brilhou e na primeira parte já contava com um bis. A jogadora de 28 anos surgiu na grande área para desviar para o primeiro do encontro (19m).
Antes do intervalo, a antiga jogadora do Sporting apareceu, uma vez mais, a ser decisiva para as «navegadoras». Capeta apareceu em boa posição – à ponta-de-lança – para desviar para o segundo (44m).
No início da segunda parte, Portugal marcou o terceiro da forma idêntica ao segundo. Desta vez, foi Carolina Santiago – avançada de 19 anos do Sporting – quem surgiu em ótima posição para empurrar para o golo (48m).
Jéssica Silva, ex-Benfica, saltou do banco para estabelecer o 4-0 final. A jogadora do Al Hilal apareceu em corredor central e, já dentro de área, atirou colocado para o quarto das «navegadoras» (75m).
Com esta goleada (4-0), Portugal assume a primeira posição do Grupo B3 com seis pontos. A Eslováquia, por sua vez, está em terceiro do grupo com três pontos. No primeiro jogo as «navegadoras» venceram a Finlândia.