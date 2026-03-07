Portugal venceu na segunda jornada da qualificação para o Mundial feminino de 2027. Na receção à Eslováquia, em Barcelos, as «Navegadores» golearam (4-0) em jogo histórico para Carole Costa.

Ana Capeta, avançada da Juventus, brilhou e na primeira parte já contava com um bis. A jogadora de 28 anos surgiu na grande área para desviar para o primeiro do encontro (19m).

Antes do intervalo, a antiga jogadora do Sporting apareceu, uma vez mais, a ser decisiva para as «navegadoras». Capeta apareceu em boa posição – à ponta-de-lança – para desviar para o segundo (44m).

No início da segunda parte, Portugal marcou o terceiro da forma idêntica ao segundo. Desta vez, foi Carolina Santiago – avançada de 19 anos do Sporting – quem surgiu em ótima posição para empurrar para o golo (48m).

Jéssica Silva, ex-Benfica, saltou do banco para estabelecer o 4-0 final. A jogadora do Al Hilal apareceu em corredor central e, já dentro de área, atirou colocado para o quarto das «navegadoras» (75m).

Com esta goleada (4-0), Portugal assume a primeira posição do Grupo B3 com seis pontos. A Eslováquia, por sua vez, está em terceiro do grupo com três pontos. No primeiro jogo as «navegadoras» venceram a Finlândia.