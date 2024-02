Raquel Sampaio, antiga diretora desportiva da equipa de futebol feminino do Sporting, destacou a evolução do futebol feminino nos últimos anos e recordou alguns episódios caricatos.



«Em 2016, fechei um plantel inteiro sem falar com um único agente, hoje em dia isso seria impensável», referiu, em declarações ao podcast «Final Cut».



Atualmente a trabalhar como empresária, Raquel Sampaio explicou como iniciou o percurso no emblema de Alvalade.



«Arranjei os contactos que tinha a arranjar no clube e lá estava eu sentada, com Bruno de Carvalho, na altura. Não foi o Sporting que me veio bater à porta, fui eu que lhes fui bater à porta», contou.



Com 17 anos de experiência no mundo do futebol, a ex-jogadora considera que ainda existe um longo caminho a percorrer, no que ao investimento no futebol feminino diz respeito e refere que «falta mudar mentalidades» e frisou que «não é possível existir campos sintéticos, com buracos, na principal liga de futebol feminino, em Portugal».



Raquel Sampaio esteve, lembre-se, ligada ao Sporting entre 2016 e 2019.