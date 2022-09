O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu criar uma equipa especial para se dedicar com urgência à investigação dos processos instaurados na sequência das denúncias de assédio sexual.

A informação foi transmitida por fonte oficial da FPF, um dia após as notícias sobre as denúncias de várias jogadoras do Rio Ave contra o antigo treinador do clube, Miguel Afonso.

Recorde-se que, conforme noticiado pelo Maisfutebol, o CD instaurou um processo disciplinar ao técnico, atualmente no Famalicão, com carácter de urgência nesta sexta-feira. Pouco depois, o clube minhoto comunicou que Miguel Afonso tinha sido «suspenso de funções».

De acordo com a informação da FPF, esta equipa é constituída por membros do próprio Conselho de Disciplina e da Comissão de Instrução Disciplinar da Federação.

