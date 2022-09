Várias jogadoras da equipa sénior do Rio Ave acusam o ex-técnico Miguel Afonso de assédio sexual, casos que terão ocorrido na temporada 2020-21, noticia nesta quinta-feira o jornal Público.

Segundo o jornal, o técnico terá trocado mensagens íntimas com várias jovens entre os 18 e os 20 anos do plantel feminino do Rio Ave, uma situação negada pelo técnico, que acabou por sair do clube e está agora a treinar o Famalicão.

O Público escreve que são «muitas as mensagens escritas e orais trocadas entre Miguel Afonso e algumas das jogadoras envolvidas», tendo o técnico recusado prestar declarações.

O Maisfutebol confirmou, entretanto, junto da Federação Portuguesa de Futebol que o Conselho de Disciplina vai abrir um processo disciplinar para investigar o caso.