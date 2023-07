Kika Nazareth foi a grande surpresa do terceiro treino da seleção portuguesa feminina em Auckland, na Nova Zelândia, esta sexta-feira.

A nove dias da estreia das lusas no Mundial, a atacante do Benfica, que se tinha lesionado no joelho direito diante de Inglaterra e fez apenas trabalho de ginásio nas duas primeiras sessões em solo neozelandês, já esteve no relvado, mas treinou à parte das restantes companheiras de equipa.

A jogadora de 20 anos fez alguns exercícios físicos e teve também já em contacto com a bola.

Nos 15 minutos iniciais de treino aberto à comunicação social, a defesa central Sílvia Rebelo e a média Fátima Pinto também treinaram à parte.

A estreia de Portugal na competição está marcada para 23 de julho, em Dunedin, às 19h30 locais (08h30 em Lisboa).